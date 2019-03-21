«Он просто хочет попасть в Европарламент»: Яна Тоом не присоединится к кампании Кальюлайда против EKRE

«Мне тоже не нравится эта коалиция и я тоже против нее. Дело в том, что если мы союзники, то так не следовало бы вести дела. Это уже второй раз, когда он со мной говорит через СМИ», - сказала Тоом.

По оценке Тоом, Кальюлайд своей акцией вовсе подтверждает возможность рождения этого тройственного союза. «Это выкручивание рук и таким образом он никого не убедит», - говорит Тоом.

«Я думаю, что сначала следовало бы встретиться, обсудить и потом уже говорить общественности, что мы будем делать»- уточнила Яна Тоом.

Она уверена, что за кампанией скорее стоит желание Раймонда Кальюлайда попасть в Европарламент.

На данный момент председатели формирующих коалицию партий рассчитывают в Рийгикогу на 57 мандатов (26 Центристской партии, 19 EKRE и 12 «Отечества»). Для развала союза будет достаточно семерых человек, которые будут против.

Как проголосует Тоом? «Я не поддерживаю эту коалицию, но коалиционного договора еще нет и я не знаю, что будет. Но этот ход не заставит Ратаса отступить», - говорит Тоом.