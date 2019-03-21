При кораблекрушении в Ираке погибли десятки человек

Пассажирский паром на реке Тигр в четверг, 21 марта, перевернулся поблизости от иракского города Мосул. Жертвами кораблекрушения в северной части Ирака стали не менее 54 человек, сообщил представитель МВД ближневосточного государства. По его информации, еще 28 человек числятся пропавшими без вести.
Причиной трагедии, судя по всему, стал перегруз судна, отмечает агентство AFP. На борту парома находилось свыше ста человек, в основном семьи с детьми. Многие направлялись на пикники по случаю праздника Навруз, который знаменует у иранских и тюркских народов наступление нового года по солнечному календарю, пишет DW.com.
Второй по величине город Ирака три года находился под контролем террористической группировки "Исламское государство". Город, разрушенный в ходе уличных боев, был освобожден в июле 2017 года.