При кораблекрушении в Ираке погибли десятки человек

Причиной трагедии, судя по всему, стал перегруз судна, отмечает агентство AFP. На борту парома находилось свыше ста человек, в основном семьи с детьми. Многие направлялись на пикники по случаю праздника Навруз, который знаменует у иранских и тюркских народов наступление нового года по солнечному календарю, пишет DW.com.