В Таллинне планируют построить метро

«Главный посыл заключается в том, что Таллинн до сих пор поддерживает создание линии Таллинн-Хельсинки, хотя с точки зрения Таллинна важно, чтобы это постоянное сообщение было спроектировано таким образом, чтобы одна остановка находилась также в центре города. Я знаю, что Хельсинки также заинтересован, чтобы остановка была не только в аэропорту Вантаа, но и в центре города», - сказал на пресс-конференции в горуправе вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

«Я верю, что в результате этого сообщения наши города станут ближе. Так возникнет Талсинки, концепция которого давно существует, но чем больше времени проходит, тем более осязаемой эта концепция становится», - добавляет он.

Представленные горуправой материалы свидетельствуют о том, что эксперты, политики и в целом в обществе говорили о постоянном сообщении между Таллинном и Хельсинки, а также о концепции двойного города говорят уже более 20 лет. В прошлом году была создана рабочая группа по созданию туннеля, в которую входят представители министерств финансов Финляндии и Эстонии, а также представители Таллинна и Хельсинки. 7 мая состоялось совместное заседание правительств Эстонии и Финляндии, на котором обсуждалась и тема туннеля. Было признано, что туннель между Хельсинки и Таллином является инфраструктурным проектом, который влияет на события в 21-м веке и позволяет нашему региону стать всемирно известным инновационным центром.

Для создания постоянного сообщения были проведены два фундаментальных исследования: в 2015 году проект TALSINKIFIX и в 2018 году проект FinEst Link.

Оба исследования сочли создание постоянного сообщения технически осуществимым и рекомендовали продолжить исследования. Было установлено, что высокоскоростное постоянное сообщение между Таллином и Хельсинки косвенно принесет значительные выгоды Эстонии, Финляндии и всему региону.

Линия Хельсинки – Таллинн должна обеспечить жителям городов быстрое и удобное перемещение, к примеру, по подземной железной дороге (метро), она также должна поддерживать привлекательность городов и их компактное развитие. Для организации торговых перевозок важно также соединение будущей железной дороги с аэропортом.

Новиков отметил, что при строительстве туннеля нужно учесть, что морской транспорт для переправления автомобилей и товаров может быть осуществлен преимущественно из порта Мууга, или другого порта вне центра Таллинна.

Предполагаемая стоимость создания такого сообщения составляет от 9 до 13 миллиардов евро. Предположительно протяженность туннеля составит около 90 км, а поезда будут преодолевать расстояние между городами за 30 минут, что на два часа быстрее, чем сейчас.

На данный момент в производстве правительства поданные Finest Bay Area Development Estonia OÜ ходатайства на спецпланировку и разрешение на застройку. Аналогичные процессы параллельно начаты и в Финляндии.

Варианты маршрутов железнодорожного туннеля с предполагаемым расположением искусственных островов в Эстонии. ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Согласно запросу Finest Bay Area Development OÜ, железнодорожный туннель должен соединить хельсинский аэропорт Вантаа с Таллиннским аэропортом в районе остановки на железнодорожной станции Rail Baltic Ülemiste/Таллиннский аэропорт. Железнодорожный туннель хотят спроектировать так, чтобы его можно было соединить с железной дорогой Rail Baltica.

Туннель предназначен для перевозки пассажиров и грузов, а также его можно будет использовать для прокладки электрических кабелей и других коммуникаций, трубопроводов. От искусственного острова будет построен вспомогательный туннель для обслуживания основного туннеля. Компания планирует построить туннель без помощи стран или Евросоюза. Исследования проводятся на основании уже проведенных исследований с целью определить конкретные воздействия на окружающую среду в случае различных альтернативных маршрутов и найти оптимальное решение.