Видео: на химическом заводе в Китае прогремел взрыв, погибли люди

На химическом заводе на востоке Китая прогремел взрыв, жертвами которого стали по меньшей мере шесть человек. Как сообщает China News, еще 31 человек получил ранения.
Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу, передает Newsru.
Отмечается, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода. Раны получили не только рабочие химического предприятия, но и жители близлежащих домов, а также дети из расположенного рядом дошкольного образовательного учреждения.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Медики работают над эвакуацией пострадавших. На место стянуты силы полиции и пожарные.
Причина взрыва пока не установлена. Между тем китайское агентство по оценке сейсмической активности зафиксировало в районе провинции Цзянсу землетрясение магнитудой 3.
Video: Blast rocks chemical plant in east China— CGTN (@CGTNOfficial) 21 марта 2019 г.
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