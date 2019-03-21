Видео: на химическом заводе в Китае прогремел взрыв, погибли люди

Инцидент произошел на заводе компании Tianjiayi Chemical, который специализируется на производстве пестицидов. Он расположен в городе Яньчэн провинции Цзянсу, передает Newsru.

Отмечается, что взрывной волной выбило окна расположенных по соседству зданий, среди которых - школа. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы близ завода. Раны получили не только рабочие химического предприятия, но и жители близлежащих домов, а также дети из расположенного рядом дошкольного образовательного учреждения.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Медики работают над эвакуацией пострадавших. На место стянуты силы полиции и пожарные.