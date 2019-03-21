Союз сексуального здоровья Эстонии требует от вице-председателя EKRE извинений

Обращение Союза сексуального здоровья продиктовано беспокойством из-за ряда высказываний представителей избранных в Рийгикогу партий, которые, став реальностью на уровне отдельной личности, могут оказаться вредными для здоровья и задевающими человеческое достоинство.

«Крайне прискорбно и достойно осуждения, чтобы пришедшие к власти политики, не соприкасающиеся с самыми интимными проблемами людей Эстонии на том уровне, на котором с ними соприкасаются врачи, посредством СМИ нападают на преданных своей работе специалистов, а тем самым и на нуждающихся в помощи людей. Мотивированные идеологией нападки на интеллигенцию Эстонии — это внушающая беспокойство тенденция, которая должна полностью отойти в прошлое», - говорится в обращении союза.

Главным поводом для создания Союза сексуального здоровья Эстонии 25 лет назад было беспокойство из-за высокого уровня абортов, не уважающей достоинство пациентов медицинской системы, а также низкого пользования методами планирования семьи и доступа к ним. Среди учредителей союза было много гинекологов.

Успехи Эстонии в повышении уровня сексуального и репродуктивного здоровья неоднократно приводились в качестве положительного примера авторитетными международными организациями. Введенное в эстонских школах с 1996 года сексуальное образование оказалось крайне эффективным и с годами позволило существенно сэкономить всеобщие денежные ресурсы, отметил союз.

«Мы ждем от нового правительства дальнейшей поддержки для всей сферы — основанного на ценностях соответствующего возрасту сексуального образования, уместного консультирования самых разных целевых групп, интегрированной помощи жертвам насилия, предназначенных мужчинам услуг здравоохранения, профилактики бесплодия и помощи бесплодным парам, услуг здравоохранения для беременных — чтобы достигнутый успех сохранился и был доступен всем, вне зависимости от их образования, места проживания, сексуальной ориентации, цвета кожи, религиозной принадлежности или уровня доходов. В контексте нашего основанного на принципе солидарности медицинского страхования действующий сейчас гендерно-ориентированный прейскурант, на основании которого женщины оплачивают большую часть стоимости аборта, неоправдан. Рискованное сексуальное поведение связано с социально-экономическими условиями, заниматься следует причинами нежелательной беременности. Различные не являющиеся неизбежными медицинские проблемы в Эстонии и по всему миру обусловлены прежде всего бедностью и низким уровнем образования, а также потреблением вызывающих зависимость веществ — снижение бедности должно быть одним из приоритетов нашего правительства», - говорится в обращении союза.

Союз считает, что дальнейшие шаги людей, избранных для управления Эстонией, в сфере сексуального и репродуктивного здоровья должны и в дальнейшем опираться на доказанные факты, должно продолжаться финансирование соответствующих научных исследований и образования. В поддержке услуги планирования семьи следует руководствоваться значением, которое этому термину придает Всемирная организация здравоохранения: «Благодаря планированию семьи люди и семейные пары могут предусматривать и иметь желаемое число детей, а также определять время их рождения и интервалы времени между родами. Это достигается благодаря использованию методов контрацепции и лечения непреднамеренного бесплодия».

«Мы хотим, чтобы новое правительство Эстонии взяло за основу финансирования сексуального и репродуктивного здоровья соответствующий план действий ВОЗ на период 2020-2030», - отмечает союз.

В Союзе сексуального здоровья Эстонии состоят гинекологи, акушерки, специалисты по образованию и работе с молодежью, андрологи, психологи, социальные работники, представители самых разных профессий, которые в своей повседневной работе соприкасаются с темами сексуального здоровья людей разного возраста в самом широком смысле. Приоритеты союза — развитие адресованных молодежи услуг и образования в области сексуального здоровья, обучение медиков и преподавателей. Большинство специалистов, связанных с консультированием молодежи в соответствующих центрах, являются членами организации.