Евросоюз согласился на просьбу Великобритании отложить Брекзит

Два сценария Брекзита

Как объяснил председатель Европейского совета Дональд Туск, нынешнее решение саммита ЕС предусматривает два сценария. Первый наступит, если Палата общин британского парламента на следующей неделе поддержит соглашение о выходе Великобритании из ЕС, пишет DW.com. Тогда Брекзит отложат до 22 мая.

Если же британские депутаты соглашение не поддержат, наступит второй сценарий. А именно, дата Брекзита будет перенесена на 12 апреля. Как объяснил высокопоставленный источник DW в ЕС, теперь Брекзит не произойдет 29 марта, как это изначально планировалось.

По словам Туска, на практике до 12 апреля все варианты будут возможными. "У правительства Великобритании все еще будет выбор: (выйти из ЕС. - прим.ред.) с соглашением, без соглашения, длительная отсрочка (Брекзита. - прим.ред.) или отзыв заявки о выходе из ЕС", - заявил Туск. Речь идет о соглашении о выходе Великобритании из ЕС, достигнутом в ноябре прошлого года после длительных переговоров. По словам Туска, премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась с этими двумя сценариями. И потому, добавляет источник издания, самая ранняя дата Брекзита - 12 апреля.

Что означают даты 12 апреля и 22 мая?

Как известно, 23-26 мая должны пройти выборы в Европарламент. 20 марта премьер Великобритании Тереза Мэй попросила отложить Брекзит до 30 июня. Однако в Брюсселе отмечают, что Великобритания не может остаться в составе Европейского Союза после 22 мая и не участвовать в выборах в Европарламент.

Дата 12 апреля также привязана к выборам. Это последний день, когда Великобритания сможет решить, участвовать ей в выборах в Европарламент или нет.

Участие в этих выборах является обязательным условием для любой длительной отсрочки Брекзита, то есть после 22 мая. При этом, как уточнил источник DW в Евросоюзе, такая отсрочка будет нуждаться в одобрении саммита ЕС. И Лондону надо будет предоставить причину для перенесения Брекзита на длительный срок. "Если вы организовываете выборы в Европарламент, то вы должны объяснить, что случится после этого. И тогда будет еще один саммит", - пояснил собеседник издания.