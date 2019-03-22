Фуркад помирился с Логиновым

Тренер заявил, что у Логинова не было задачи обойти Фуркада на гонках чемпионата мира. «С Фуркадом у них наладились отношения. Они здороваются, общаются», — сказал он.

Касперович добавил, что хотя в этом сезоне Логинов обошел Фуркада в общем зачете Кубка мира, француз остается сильным конкурентом. «Фуркад — это трудяга. Он должен сам разобраться с тем, что пошло не так и почему показал такие результаты», — отметил специалист.

Фуркад неоднократно критиковал Логинова за употребление допинга. В частности, он обвинял россиянина в том, что тот не объяснился перед другими биатлонистами.