Пт, 22.03.2019
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Фуркад помирился с Логиновым

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Александр Логинов.

ФОТО: Volker Danzer / imago/HMB-Media

Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал о примирении подопечного с французом Мартеном Фуркадом.

Тренер заявил, что у Логинова не было задачи обойти Фуркада на гонках чемпионата мира. «С Фуркадом у них наладились отношения. Они здороваются, общаются», — сказал он.

Касперович добавил, что хотя в этом сезоне Логинов обошел Фуркада в общем зачете Кубка мира, француз остается сильным конкурентом. «Фуркад — это трудяга. Он должен сам разобраться с тем, что пошло не так и почему показал такие результаты», — отметил специалист.

Фуркад неоднократно критиковал Логинова за употребление допинга. В частности, он обвинял россиянина в том, что тот не объяснился перед другими биатлонистами.

Перед последним этапом Кубка мира француз занимает седьмое место в общем зачете, Логинов располагается на втором.

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