Ратас: призываю политиков из EKRE хорошенько подумать

Ратас написал в Facebook, что главной задачей и обязанностью государственных деятелей является развитие Эстонии, а также создание сплоченного, заботливого и терпимого общества. Общества, в котором умеют прислушиваться и относиться друг к другу с пониманием. Общества, где должно быть меньше ненависти.

«Наше общество всегда проще разбить, чем построить. По этой причине каждый политик должен осознавать вес своих слов и поступков, а также возложенную на него ответственность», - сообщил Ратас.

К сожалению, обсуждение столь личной и чувствительной темы, как аборт необоснованно причинило многим людям боль. «Приношу извинения всем женщинам, врачам, но и мужчинам, чувства которых были задеты в ходе дебатов по данной теме», - заявил глава центристов.

«Призываю политиков из EKRE хорошенько подумать и понять, что возможное нахождение у власти не означает только отстаивание своих позиций и взглядов. Надо помнить о службе народу и его сохранении, - написал Ратас. - Нельзя обвинять врачей и женщин за принятие очень тяжелых, но личных решений. Этому следует положить конец».

Мартин Хельме обвинил врачей в нарушении клятвы Гиппократа, сказав, что в Эстонии ежегодно убивают 4500 детей до их появления на свет.