Россия проиграла бельгийцам, Казахстан нокаутировал Шотландию

Стартовали игры квалификационного турнира Евро-2020. В борьбу вступили сборные стран-соседей: Латвии, России и Белоруссии. К сожалению, соседям побед одержать не удалось.
B матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (1:3).
Российская команда доигрывала матч вдесятером – удаление в концовке заработал за две желтые карточки полузащитник Александр Головин.
Хавбек «Монако» был удален на 90-й минуте за второе предупреждение, первую желтую карточку он получил в первом тайме. Таким образом, Головин пропустит матч 2-го тура группового этапа – с Казахстаном.
Для команды СТанислава Черчесова поражение стало третьим подряд с разницей мячей 1:8.
Бельгия – Россия 3:1 (2:1, 1:0)
Голы:1:0 – 14 Тилеманс, 1:1 – 16 Черышев, 2:1 – 45, пенальти Азар, 3:1 – 88 Азар.
Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген, Кастань, Алдервейрелд, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Шадли, 84), Азар, Мертенс, Батшуайи.
Россия – Гильерме, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Набабкин, Головин, Жирков, Кузяев (Ан. Миранчук, 26), Ахметов, Черышев (Чалов, 65), Дзюба (Смолов, 77).
Предупреждения: Головин (18), Мертенс (89).
Удаление: Головин (90).
Сборная Голландии разгромила сборную Белоруссии 4:0, Хорваты в концовке матча дожали 2:1 Азербайджан. Латвия слабо смотрелось в матче против Македонии, уступив 1:3.
Сборная Казахстана, соперник россиян по отборочной группе преподнесла мини-сенсацию разгромно обыграв на "Астана арена" сборную Шотландии 3:0. Победа позволила казахам впервые в истории подняться на первую промежуточную строку в отборе к континентальному первенству.