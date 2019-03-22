Россия проиграла бельгийцам, Казахстан нокаутировал Шотландию

B матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (1:3).

Российская команда доигрывала матч вдесятером – удаление в концовке заработал за две желтые карточки полузащитник Александр Головин.

Хавбек «Монако» был удален на 90-й минуте за второе предупреждение, первую желтую карточку он получил в первом тайме. Таким образом, Головин пропустит матч 2-го тура группового этапа – с Казахстаном.

Для команды СТанислава Черчесова поражение стало третьим подряд с разницей мячей 1:8.

Бельгия – Россия 3:1 (2:1, 1:0)

Голы:1:0 – 14 Тилеманс, 1:1 – 16 Черышев, 2:1 – 45, пенальти Азар, 3:1 – 88 Азар.

Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген, Кастань, Алдервейрелд, Дендонкер, Тилеманс, Азар (Шадли, 84), Азар, Мертенс, Батшуайи.

Россия – Гильерме, Джикия, Кудряшов, Фернандес, Набабкин, Головин, Жирков, Кузяев (Ан. Миранчук, 26), Ахметов, Черышев (Чалов, 65), Дзюба (Смолов, 77).

Предупреждения: Головин (18), Мертенс (89).

Удаление: Головин (90).

Сборная Голландии разгромила сборную Белоруссии 4:0, Хорваты в концовке матча дожали 2:1 Азербайджан. Латвия слабо смотрелось в матче против Македонии, уступив 1:3.