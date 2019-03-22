Осиновский: по всем принципиальным вопросам мы никогда не предавали, а в политике это важно

"Наша поддержка среди русских была значительно скромнее, чем у Центристской партии, но мы были очень сильным вторым вариантом для русскоязычного населения. Более половины русскоязычных рассматривали нас в качестве второго варианта. И мы хотим для очень многих из них стать первым выбором. Мы никогда не давали нереальных обещаний - например, раздать всем гражданство, но то, что мы обещали, мы всегда выполняли. И по всем принципиальным вопросам никогда не предавали, а в политике это важно", - рассказал Евгений Осиновский.