Rus.Postimees.ee112Пропавший в Таллинне 12-летний мальчик нашелсяПропавший в Таллинне 12-летний мальчик нашелсяrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии22 марта 2019, 9:51Пропавший 12-летний Геннадий.ФОТО: PolitseiПолиция обратилась за помощью в поисках 12-летнего Геннадия, который в четверг не вернулся из школы домой.Сегодня один из посетителей торгового центра заметил Геннадия там, о чем сообщил в полицию.С мальчиком все в порядке. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариигеннадийласнамяэ