Пропавший 12-летний Геннадий. ФОТО: Politsei

Полиция обратилась за помощью в поисках 12-летнего Геннадия, который в четверг не вернулся из школы домой.

Сегодня один из посетителей торгового центра заметил Геннадия там, о чем сообщил в полицию.