Роналду избежал дисквалификации, но получил штраф

34-летний португалец после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. УЕФА открыл дело против игрока.

Дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста от игр и оштрафовал его на 20 тысяч евро, как и Симеоне ранее.