Пт, 22.03.2019
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Роналду избежал дисквалификации, но получил штраф

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Cristiano Ronaldo väravatähistus, mille eest ootab teda tõenäoliselt ees rahatrahv.

ФОТО: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неподобающее поведение во время матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), передает sports.ru.

34-летний португалец после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. УЕФА открыл дело против игрока.

Дисциплинарный комитет УЕФА решил не отстранять футболиста от игр и оштрафовал его на 20 тысяч евро, как и Симеоне ранее. 

Таким образом, Роналду сможет сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

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