Халатность при продаже автомобиля обернулась неприятными последствиями

Оказалось, что пару месяцев назад кто-то неправильно припарковался на некогда принадлежавшем Мари автомобиле Volkswagen. Хоть Мари и продала машину четыре с половиной года назад, новый собственник так и не зарегистрировал автомобиль на свое имя, по этой причине штраф получила бывшая собственница.

По словам Мари, она пыталась объяснить работнику инкассо, что она давно продала машину, но в ответ услышала, что, по имеющимся данным, автомобиль по-прежнему числится за ней. «После проверки я сама в этом убедилась», - сказала Мари, а также добавила, что при продаже договаривалась с покупателем, что он зарегистрирует машину на свое имя.

Поскольку Мари не смогла связаться с покупателем, она обратилась за помощью в полицию, где ей сообщили, что помочь в данной ситуации будет сложно, так как при продаже машины Мари не указала в договоре купли-продажи личный код нового владельца.

Кроме того, после продажи машина вполне могла сменить нескольких собственников, которые также не регистрировали транспортное средство на свое имя.

Руководитель отдела регистрации транспортных средств Департамента шоссейных дорог Мартти Кангур сообщил, что, согласно Закону о дорожном движении, новый собственник должен зарегистрировать автомобиль на свое имя в течение пяти дней. Если этого не сделать в установленный законом срок, нарушителю грозит штраф до 100 штрафных единиц. Если новый владелец лишь собирает штрафы за парковку и не попадает в поле зрения полиции, инкассо-фирмы пытаются взыскать долг с последнего известного собственника машины.

Кангур напомнил, что если при продаже машины у владельца есть сомнения, что покупатель может не зарегистрировать машину на свое имя, он всегда может обратиться в Департамент шоссейных дорог, чтобы произвести отчуждение транспортного средства.

К заявлению следует приложить договор купли-продажи, где указаны данные нового владельца. «В случае отсутствия всех необходимых для регистрации нового собственниках данных, машину нельзя будет записать на другого человека», - сказал Кангур.

«Договор у меня есть, но тогда мне не пришло в голову спросить личный код покупателя», - признала Мари. По этой причине она не смогла перерегистрировать автомобиль из-за недостающих данных. Также в непростой ситуации могут оказаться и те, кто по какой-то причине потерял договор купли-продажи.

В полиции сообщили, что закон не позволяет им передавать третьим лицам данные собственника автомобиля.

Кангур добавил, что старый владелец не несет ответственности за нарушения, совершенные новым собственником автомобиля, несмотря на то, что представители инкассо-фирм могут заявлять обратное. «Прежний владелец всегда может доказать, например, с помощью договора купли-продажи, что он не имеет отношения к данному автомобилю. Даже полиция при назначении штрафа за превышение скорости, зафиксированного фоторадаром, учитывает тот факт, что машина может принадлежать другому человеку. Достаточно представить договор купли-продажи, чтобы штраф аннулировали», - подытожил Кангур.

Как можно быстро и удобно перерегистрировать автомобиль?