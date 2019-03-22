Рейтинг партий: популярность реформистов выросла, центристы утратили поддержку

По сравнению с предыдущим опросом, проведенном в феврале, популярность Партии реформ выросла с 25 до 27%, а на втором месте расположились центристы, но их рейтинг упал с 29 до 24%. Такая низкая поддержка партии Юри Ратаса была в далеком 2016 году. Менее популярными стали центристы и русскоязычных избирателей, пишет rus.err.ee.