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Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате мира

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ISU World Figure Skating Championships - Saitama Super Arena, Saitama, Japan - March 22, 2019. France's Gabriella Papadakis and Guillaume Cizeron in action during the Ice Dance â Rhythm Dance. REUTERS/Issei Kato

ФОТО: ISSEI KATO / REUTERS

B Сайтаме на чемпионате мира по фигурному катанию начались соревнования танцевальных дуэтов.

После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд по сумме набранных баллов в этом виде программы.

Чемпионат мира.Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,42 (мировой рекорд)

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 83,94

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,10

4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,09

5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 82,84

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 82,32

7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 81,99

8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 80,44

9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 75,90

10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 74,76

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