Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате мира

B Сайтаме на чемпионате мира по фигурному катанию начались соревнования танцевальных дуэтов.
После ритм-танца лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд по сумме набранных баллов в этом виде программы.
Чемпионат мира.Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 88,42 (мировой рекорд)
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 83,94
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 83,10
4. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,09
5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) – 82,84
6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 82,32
7. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 81,99
8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 80,44
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 75,90
10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 74,76