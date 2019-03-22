Комментируя сообщение Кребса, сотрудник Facebook Скотт Ренфро сказал, что внутреннее расследование, проведенное после того, как компания об этом узнала, не выявило каких-либо следов использования паролей со злым умыслом.

Ненадлежащая защита

Facebook заявил, что проблема была обнаружена в январе в ходе регулярной проверки систем безопасности.

Расследование выявило, что в основном проблема затронула пользователей Facebook Lite, то есть облегченной версии «Фейсбука», предназначенной преимущественно для стран с плохой пропускной способностью интернета.

"Мы предполагаем, что известим сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов пользователей «Фейсбука» и десятки тысяч пользователей «Инстаграма», - сообщила компания агентству Рейтер.

Компания отмечает, что пароль в обязательном порядке придется поменять лишь тем пользователям, чьи логин и пароль были использованы со злым умыслом.

Последнее время компанию Facebook не раз обвиняли в ненадлежащей защите данных пользователей.

В начале марта 2018 года стало известно, что лондонская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей «Фейсбука», чтобы использовать их в политической рекламе.

Спустя три месяца выяснилось, что Facebook предоставлял компаниям-партнерам доступ к данным пользователей и их друзей без их согласия даже после того, как заявила, что больше не будет передавать подобную информацию третьим сторонам.

А в сентябре Facebook признал, что личные данные 50 млн пользователей оказались незащищенными из-за уязвимости в системе безопасности.