Почти 20 000 сотрудников компании Facebook могли получить доступ к паролям нескольких миллионов пользователей соцсети, сообщил исследователь в области компьютерной безопасности Брайан Кребс.
По его словам, почти 600 млн паролей хранились незашифрованными в виде обычного текста.
Пароли, по словам Кребса, предположительно, относятся к 2012 году.
Компания Facebook сообщила, что неисправность, из-за которой пароли хранились во внутренней сети, была устранена.
Кребс рассказал, что источник в Facebook сообщил ему о недочете в системе безопасности, из-за которой создававшиеся разработчиками приложения сохраняли пароли в незашифрованном виде.