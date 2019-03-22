Пт, 22.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас

Tesla предъявляет иски бывшим сотрудникам за кражу информации

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Tesla Model 3.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Компания Tesla подала иск против своего бывшего инженера, утверждая, что он скопировал исходный код программного обеспечения Autopilot перед тем, как в январе этого года перейти в молодую китайскую компанию Xiaopeng Motors Technology Company.

В общей сложности Гуанчжи Цао украл более 300 000 файлов, сказано в иске, поданном в калифорнийский суд, пишет ixbt.com. Кроме того, в иске сказано, что в компании, также известной как Xpeng Motors, работают по меньшей мере пять бывших сотрудников Tesla.

Второй иск подан против четырех бывших сотрудников и американской компании Zoox, занимающейся разработкой технологии самоуправляемого движения. В иске утверждается, что эти сотрудники украли конфиденциальную информацию и коммерческие секреты Tesla.

Напомним, Tesla Autopilot — система помощи водителю, которая выполняет некоторые задачи по вождению и позволяет водителям убирать руки от руля во время движения. Производитель подчеркивает, что Autopilot не делает электромобили Tesla полностью самоуправляемыми, и не освобождает водителя от необходимости участвовать в управлении.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ