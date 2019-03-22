Tesla предъявляет иски бывшим сотрудникам за кражу информации

В общей сложности Гуанчжи Цао украл более 300 000 файлов, сказано в иске, поданном в калифорнийский суд, пишет ixbt.com. Кроме того, в иске сказано, что в компании, также известной как Xpeng Motors, работают по меньшей мере пять бывших сотрудников Tesla.

Второй иск подан против четырех бывших сотрудников и американской компании Zoox, занимающейся разработкой технологии самоуправляемого движения. В иске утверждается, что эти сотрудники украли конфиденциальную информацию и коммерческие секреты Tesla.