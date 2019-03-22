Tesla предъявляет иски бывшим сотрудникам за кражу информации

Компания Tesla подала иск против своего бывшего инженера, утверждая, что он скопировал исходный код программного обеспечения Autopilot перед тем, как в январе этого года перейти в молодую китайскую компанию Xiaopeng Motors Technology Company.
В общей сложности Гуанчжи Цао украл более 300 000 файлов, сказано в иске, поданном в калифорнийский суд, пишет ixbt.com. Кроме того, в иске сказано, что в компании, также известной как Xpeng Motors, работают по меньшей мере пять бывших сотрудников Tesla.
Второй иск подан против четырех бывших сотрудников и американской компании Zoox, занимающейся разработкой технологии самоуправляемого движения. В иске утверждается, что эти сотрудники украли конфиденциальную информацию и коммерческие секреты Tesla.
Напомним, Tesla Autopilot — система помощи водителю, которая выполняет некоторые задачи по вождению и позволяет водителям убирать руки от руля во время движения. Производитель подчеркивает, что Autopilot не делает электромобили Tesla полностью самоуправляемыми, и не освобождает водителя от необходимости участвовать в управлении.