Таллинн сказал нет одноразовой пластиковой посуде

При этом разрешается использовать посуду и приборы из биоразлагаемого пластика, которые поддаются компостированию и соответствуют стандарту EVS-EN 13432 или другому соответствующему. Организаторы мероприятий обязаны обеспечить сортировку отходов, чтобы в каждом месте сбора мусора были контейнеры хотя бы трех типов: для смешанных бытовых отходов, биоразлагаемых отходов и упаковки. На контейнерах должна быть четкая маркировка. В соответствии с постановлением горсобрания, использование бутылок и банок с обозначением залоговой тары на общественных мероприятиях не регулируется.