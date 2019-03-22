Плохая новость для тех, кто не любит летать: трясти в самолетах будет сильнее и чаще

Даже самого смелого из часто летающих пассажиров может одолеть чувство беспокойства, когда самолет попадет в зону турбулентности на высоте 10 000 метров. А для кого даже гипотетическая возможность такой ситуации заставляет отказаться от перелетов вообще.

Ученые предупреждают: болтанка в самолете становится нормальной ситуацией, а число случаев попаданий борта в завихрения будет увеличиваться. Причиной тому — изменение климата.

По мнению специалистов, по мере глобального потепления вертикальные сдвиги ветра, которые трясут самолеты, возникают все чаще и становятся сильнее, пишет turizm.ru. Количество таких случаев за последние годы возросло на 149%. Особого внимания заслуживает турбулентность чистого воздуха, которая возникает в безоблачном пространстве.

Если во время штормов авиационные системы помогают увидеть опасные зоны на радаре, то с турбулентностью в чистом воздухе этот трюк не проходит. Сотрудники кафедры метеорологии в Университете Рединга заявляют, неприятное явление будет особенно опасным в зимнее время, в том числе над Северной Атлантикой — на самых загруженных маршрутах в мире.

Добавим, что турбулентность может варьироваться по степени тяжести и делится на четыре категории — легкая, умеренная, тяжелая и экстремальная. Один из последних случаев попадания самолета в экстремальную турбулентность зафиксирован в начале марта. Чрезвычайная ситуация произошла с рейсом из Стамбула в Нью-Йорк незадолго до посадки. В результате тряски, 29 пассажиров лайнера после приземления были доставлены в больницу, в том числе один с переломом ноги.