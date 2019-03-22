Пт, 22.03.2019
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Доставка пенсий и пособий на дом подорожает

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Пенсия. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

С 1 апреля услуга доставки пенсий и пособий на дом будет стоить 8,10 евро: по сравнению с действующими расценками, услуга подорожает на 40 центов.

Последний раз стоимость доставки пенсий и пособий на дом подорожала в январе этого года, то есть цена держалась на уровне 7,70 евро всего три месяца, передает Rus.ERR.

Предстоящее подорожание, о котором Департамент социального страхования, проинформировал 22 марта, вызвано новым тендером на оказание соответствующей услуги. Его победителем вновь стала госкомпания Omniva, но, как уверяет предприятие, в тендер были изменены некоторые условия, которые сделали доставку дороже.

«Новые условия и цены были согласованы на два года», - отметили в фирме Omniva.

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