Доставка пенсий и пособий на дом подорожает

С 1 апреля услуга доставки пенсий и пособий на дом будет стоить 8,10 евро: по сравнению с действующими расценками, услуга подорожает на 40 центов.
Последний раз стоимость доставки пенсий и пособий на дом подорожала в январе этого года, то есть цена держалась на уровне 7,70 евро всего три месяца, передает Rus.ERR.
Предстоящее подорожание, о котором Департамент социального страхования, проинформировал 22 марта, вызвано новым тендером на оказание соответствующей услуги. Его победителем вновь стала госкомпания Omniva, но, как уверяет предприятие, в тендер были изменены некоторые условия, которые сделали доставку дороже.
«Новые условия и цены были согласованы на два года», - отметили в фирме Omniva.