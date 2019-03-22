Пт, 22.03.2019
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Болельщики сборной Германии вспомнили про Гитлера

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Saksamaa jalgpallitäht Leroy Sane pääses eile Milan Pavkovi jõhkrast taklamisest ehmatusega

ФОТО: nordphoto / Ewert / imago images / Nordphoto/Scanpix

Полиция Вольфсбурга открыла расследование после инцидента на товарищеском матче сборных Германии и Сербии (1:1), который состоялся на стадионе «Фольксваген-Арена» 20 марта, сообщает championat.com.

В ходе встречи несколько болельщиков немецкой команды оскорбляли полузащитников Лероя Зане и Илкая Гюндогана по расовому и национальному признаку. Об этом накануне, 21 марта, сообщил известный комментатор Андре Фойгт, присутствовавший на матче. По его словам, фанаты в определённый момент начали выкрикивать «хайль Гитлер», однако это не вызвало реакции у других зрителей.

«Другие болельщики молчали. Когда Зане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком. Я попытался сделать им замечание, но все остальные болельщики на трибунах молчали. Затем эти люди начали кричать «хайль Гитлер», но опять никто ничего не сказал», — рассказал Фойгт в социальной сети Facebook.

После публикации представители Немецкого футбольного союза (DFB) незамедлительно связались с комментатором, чтобы он помог идентифицировать болельщиков, оскорблявших футболистов

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