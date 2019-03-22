ЕС не собирается признавать Голаны частью Израиля по призыву самого произраильского президента США

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», - сказала Косьянчич, которую цитирует NEWSru.

Лига арабских государств (ЛАГ) считает, что Голанские высоты являются частью Сирии, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт. «Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированную территорию», - отметил он.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в Twitter, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии, а попытки США оправдать действия Израиля, которые противоречат международному праву, приведут только к росту насилия и человеческого страдания в регионе.

В самой Сирии осудили «безответственные заявления американского президента об оккупированных сирийских Голанах, которые подтверждают слепой уклон Соединенных Штатов в сторону сионистской оккупационной структуры и неограниченную поддержку агрессивной политики (Израиля)». Об этом сирийскому государственному агентству SANA заявил официальный источник в министерстве иностранных дел и эмигрантов Сирии (перевод по NEWSru.co.il).

Накануне, 21 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что «настало время в полной мере признать израильский суверенитет над Голанскими высотами». Эта территория, по его мнению, имеет важное стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности Израиля и всего региона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал намерение Трампа «историческим шагом», который свидетельствует о том, что Америка стоит на стороне Израиля. Он выразил США глубокую признательность за «невероятную поддержку» безопасности и права Израиля на самооборону.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на своей странице в Twitter назвала Трампа «самым произраильским президентом за всю историю» США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала «Коммерсант FM», что Россия не поддержит изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности ООН.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов также заявил РИА «Новости», что Россия никогда не пойдет на признание Голанских высот за Израилем, отметив, что «Трамп усиленно дразнит мировое сообщество и арабский мир».

Морозов считает, что Трамп намерен «еще плотнее привязать к себе Израиль, который должен видеть в США не просто главного, а, по сути, единственного союзника в этом вопросе». Кроме того, его задача - расколоть арабский мир, ослабив единство в этом вопросе, а также нанести удар по Сирии и ее партнерству с Россией, добавил сенатор.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что США не устраивает начало мирного урегулирования в Сирии, поэтому они предпринимают действия по нагнетанию напряженности в регионе. Он подчеркнул, что это решение американцев похоже на предыдущее - признать Иерусалим столицей Израиля.

«Американцам не нужен мир в этом регионе, им нужна война, хаос, они заинтересованы в продаже своего оружия», - прокомментировал Джабаров. По его мнению, высказывание Трампа может привести к нарушению хрупкого равновесия в арабском мире, и против Израиля могут начаться провокации и столкновения.