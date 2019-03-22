Начинается второй этап строительства парка Прийсле

По заказу Таллиннского коммунального департамента в среду, 27 марта, предприятие Tallinna Teede AS приступит ко второму этапу строительства парка Прийсле по адресу Ляэнемере теэ, 42. Будут сделаны парковые дорожки, установлены скамейки, мусорные ящики, приведены в порядок газоны и высажены растения.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф рассказал, что в парке планируется установить игровые площадки для малышей (от 1 до 4 лет) и детей постарше, а также спортивные площадки, садовые уголки, зоны для пикников и общественный огород.