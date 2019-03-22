Первоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Forensic Risk Alliance проанализировал данные банка о счетах пятидесяти человек. Предприятие не во всех случаях смогло определить, по чьей инициативе были прекращены клиентские отношения, кроме того, в некоторых случаях данные были стерты из базы данных, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.