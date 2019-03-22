Первоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Компания Forensic Risk Alliance предоставила первоначальные результаты внешнего аудита, заказанного банком Swedbank для расследования подозрений в причастности к крупномасштабному отмыванию денег, выдвинутых шведскими СМИ. Согласно данным отчета, Swedbank прекратил клиентские отношения с владельцами подозрительных счетов, на которые указал шведский телеканал SVT, не позднее конца мая 2017 года.
Forensic Risk Alliance проанализировал данные банка о счетах пятидесяти человек. Предприятие не во всех случаях смогло определить, по чьей инициативе были прекращены клиентские отношения, кроме того, в некоторых случаях данные были стерты из базы данных, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Исходя из того, что согласно первоначальным результатам аудита, упомянутые шведскими СМИ лица более не являются клиентами банка, совет директоров банка принял решение не отстранять от должности президента банка Биргитте Боннесен, но, как отметил председатель совета Ларс Идемарк, будет организован более глубокий анализ ситуации совместно с причастными учреждениями.