Пт, 22.03.2019
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Видео: удивительная загадка кухонной мебели

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Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Совершенно обыкновенная кухня оказалась совсем не такой уж обыкновенной, пишет портал Kodustiil со ссылкой на thekitchn.com. 

Видео, которым поделились в социальных сетях сотни тысяч пользователей, было снято еще в 2014 году маклером, случайно обнаружившим лестницу, спрятанную в кухонном шкафу. 

Осматривая взятый на продажу дом, маклер обратил внимание, что один из шкафов отличается от остальной кухонной мебели своим внешним видом и размерами. Открыв дверцу, он обнаружил еще более удивительную вещь: лестницу, ведущую не просто в подвал, а в грамотно оборудованный винный погреб. К сожалению, тот оказался пустым, но как здорово придумано! 

Смотрите видео!

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