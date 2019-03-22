Видео: удивительная загадка кухонной мебели

Видео, которым поделились в социальных сетях сотни тысяч пользователей, было снято еще в 2014 году маклером, случайно обнаружившим лестницу, спрятанную в кухонном шкафу.

Осматривая взятый на продажу дом, маклер обратил внимание, что один из шкафов отличается от остальной кухонной мебели своим внешним видом и размерами. Открыв дверцу, он обнаружил еще более удивительную вещь: лестницу, ведущую не просто в подвал, а в грамотно оборудованный винный погреб. К сожалению, тот оказался пустым, но как здорово придумано!