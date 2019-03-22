Столтенберг: проходящие в Грузии учения НАТО не представляют угрозы для какой-либо страны

"Это оборонительные учения и не направлены против какой-либо страны. Более важно, что любая страна, в том числе и Грузия, имеет суверенное право тренировать свои вооруженные силы, тренировать со своими друзьями и партнерами", - сказал Столтенберг в четверг в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

"В связи с проходящими учениями в Грузии складывается такое впечатление, что Россия пытается представить эти учения, как провокацию. Россия пытается показать нам такой мир, где у больших стран есть большие сферы влияния и большие государства решают, чего желают их соседи. Такая позиция противоречит нашим ценностям и позициям нашей организации", - отметил он.

При этом, по его словам, Грузия для вступления в НАТО должна продолжить осуществление реформ по многим направлениям.

"Конечно, чтобы Грузия стала членом НАТО необходим консенсус со стороны всех стран альянса. На последнем нашем саммите все страны организации заявили о приверженности принятому в 2008 году в Бухаресте решению, что Грузия станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.