Россия поставит газ в Венгрию в обход Украины

"Вопрос энергобезопасности имеет также геополитическую составляющую ввиду того, что срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, и новый контракт пока не подписан. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, при которой Россия больше не будет поставлять газ в Европу через Украину", - считает Петер Сийярто.

"Мы должны подготовиться к этому, поскольку мы всегда должны принимать в расчет наихудший сценарий при планировании мер безопасности энергоснабжения страны", - добавил министр. Он пояснил, что Будапешт сможет закупать часть природного газа через Австрию. Глава внешнеполитического ведомства Венгрии уточнил, что хранилища его страны в состоянии принять 6,3 млрд кубических метров газа, пишет DW.com.

По словам министра, в долгосрочной перспективе Будапешт рассчитывает на мощности "Турецкого потока", который "Газпром" строит совместно с Болгарией и Сербией.

В российской корпорации в свою очередь напомнили, что с 1 января по 20 марта "Газпром", по предварительным данным, поставил в Венгрию 1,3 млрд кубических метров газа - на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Строительство завершат до конца 2019 года

Строительство "Турецкого потока", по которому планируется доставлять газ из Анапы на турецкое побережье, "Газпром" начал в мае 2017 года. Прокладка морского участка по дну Черного моря была завершена 19 ноября этого года, за ней последует строительство сухопутной части.