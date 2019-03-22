Полиция: превышающий скорость водитель — потенциальный донор органов

"В разных точках Эстонии и в разное время суток следим за соблюдением установленной скорости, в том числе следим и в Ляэне-Вирумаа", - отметили полицейские в социальных сетях.

"Мы желаем всем участникам движения добираться в пункт назначения без нашего вмешательства, чтобы радостно встретить выходные. Превышающий скорость водитель — это потенциальный донор органов, так что выбирай, кем бы ты хотел быть!", - отметила полиция.