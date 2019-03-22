Пт, 22.03.2019
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Мбаппе – главная цель «Реала»

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Kylian Mbappe peab distsipliinirikkumise eest kukrut kergitama

ФОТО: EMMANUEL FOUDROT / REUTERS/Scanpix

 Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в Испании, передает sports.ru.

По информации As, приобретение француза – главная цель «Реала» этим летом. Президент мадридского клуба Флорентино Перес понимает, что летом в клубе будет перестройка, он обещал топовые трансферы Зинедину Зидану.

Мбаппе недоволен тем, что «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, он также недоволен крупным штрафом в размере 180 тысяч евро, который клуб наложил на него за опоздание на собрание перед игрой с «Марселем» еще осенью.

«Реал» был близок к трансферу Мбаппе еще в 2017-м, однако тогда игрок выбрал Париж. Стоит отметить, что «ПСЖ» не уладил все проблемы с финансовым фэйр-плей, поэтому может продать футболиста.

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