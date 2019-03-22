Мбаппе – главная цель «Реала»

По информации As, приобретение француза – главная цель «Реала» этим летом. Президент мадридского клуба Флорентино Перес понимает, что летом в клубе будет перестройка, он обещал топовые трансферы Зинедину Зидану.

Мбаппе недоволен тем, что «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, он также недоволен крупным штрафом в размере 180 тысяч евро, который клуб наложил на него за опоздание на собрание перед игрой с «Марселем» еще осенью.