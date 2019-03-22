Вадим Белобровцев: я против коалиции с EKRE, но инициатива Кальюлайда мне непонятна

«Инициатива Раймонда Кальюлайда мне непонятна по трем причинам. Во-первых, я не считаю правильным общаться с однопартийцами через средства массовой информации. Если у меня возникает вопрос или предложение коллегам по партии, я разговариваю с ними лично. В данном случае это больше напоминает какую-то кампанию, а то и саморекламу, - комментирует Белобровцев. - Во-вторых, не очень понятно, чего именно хочет от адресатов своего послания Раймонд Кальюлайд. Сейчас нет никакой коалиции, нет голосования в Рийгикогу, даже парламентские выборы еще не признаны состоявшимися. Поэтому призыв этот несколько странный, опять-таки наводящий на мысль о кампании».

Также Вадим Белобровцев напомнил, что раньше Кальюлайд не исключал сотрудничества с Консервативной народной партией Эстонии: «В-третьих, вынужден признаться, что я немного не поспеваю за ходом мыслей Раймонда Кальюлайда. До выборов в парламент он говорил о том, что не исключает сотрудничества с партией EKRE, что их избирателей нельзя забывать. Теперь он говорит полностью противоположные вещи. И как исключить возможность того, что в ближайшем будущем он снова не поменяет своего мнения?»