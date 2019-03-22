ФОТО: Digitark

Модели 2019 года выглядят многообещающе, однако выросшая по сравнению с прежними цена... ставит под сомнение целесообразность их приобретения, сетует автор техноблога Digitark.

Велосипеды Ampler модели 2019 года оснащены встроенным аккумулятором, а их пробег (на двигателе в 250 ватт и с учетом педалей) на одной подзарядке достигает 100 километров.

Весной хочется скорее пересесть из автомобиля на велосипед ФОТО: Digitark

Внешний вид велосипедов не изменился, однако улучшено встроенное программное обеспечение и другие не видимые глазу компоненты. Наряду с этим велосипеды в этом году немного дешевле, хотя базовая цена повысилась.