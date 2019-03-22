Модели 2019 года выглядят многообещающе, однако выросшая по сравнению с прежними цена... ставит под сомнение целесообразность их приобретения, сетует автор техноблога Digitark.
Велосипеды Ampler модели 2019 года оснащены встроенным аккумулятором, а их пробег (на двигателе в 250 ватт и с учетом педалей) на одной подзарядке достигает 100 километров.
Внешний вид велосипедов не изменился, однако улучшено встроенное программное обеспечение и другие не видимые глазу компоненты. Наряду с этим велосипеды в этом году немного дешевле, хотя базовая цена повысилась.
Невероятно легкий для электровела и спортивный Curt в сегодняшней версии стал еще легче благодаря углеродной вилке и весит менее 13,5 килограммов. Базовая модель теперь включает крылья, антипрокольные покрышки, коробку передач на 10 скоростей и встроенные фары.