В Chrome для Android добавили жест смахивания для перемещения между страницами

Еще в ноябре прошлого года появились доказательства того, что в будущем пользователи Chrome для Android смогут перемещаться назад и вперед между просмотренным страницам простым жестом смахивания влево и вправо, пишет ixbt.com.

Как выяснилось, эти жесты уже появились как в бете, так и в стабильной версии Chrome для Android. Однако для их активации необходимо ввести в адресной строке chrome://flags/#enable-gesture-navigation и установить флаг на пункте History navigation with gesture.