В Chrome для Android добавили жест смахивания для перемещения между страницами

На прошлой неделе компания Google выпустила обновление браузера Google Chrome за версией 73 для Android-устройств, которое сделало его еще более похожим на старшую версию для компьютеров.
Еще в ноябре прошлого года появились доказательства того, что в будущем пользователи Chrome для Android смогут перемещаться назад и вперед между просмотренным страницам простым жестом смахивания влево и вправо, пишет ixbt.com.
Как выяснилось, эти жесты уже появились как в бете, так и в стабильной версии Chrome для Android. Однако для их активации необходимо ввести в адресной строке chrome://flags/#enable-gesture-navigation и установить флаг на пункте History navigation with gesture.
Данная функция также работает в Chrome Canary и версии Chrome для разработчиков. Она активируется через команду chrome://flags/#overscroll-history-nagivation flag.