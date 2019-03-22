Рыбак провалился под лед, на помощь поспешили спасатели

Вчера около 11 часов Аннелиннаская спасательная команда в волости Луунья в карьере Кабина на водоеме обнаружили на льду пожилого рыбака, сообщает Tartu Postimees.
С наступлением оттепели состояние льда меняется очень быстро, поэтому выходы на лед запрещены. Спасатели дали распоряжение рыбаку вернуться на берег, но в тот момент рыба зацепилась за крючок и рыбак не пожелал сразу покинуть лед. После повторных распоряжений спасателей он все-таки пошел к берегу, но провалился под лед, не дойдя четырех метров.
Спасатели помогли ему выбраться на берег и во избежание обморожения завернули в одеяла. Он был передан медикам скорой помощи, которые доставили его домой.