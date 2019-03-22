В становлении Эстонии сто лет назад большую роль сыграли специалисты, эмигрировавшие из России

“Русский след в становлении и развитии Эстонии” - так называется выпущенная к столетию республики книга в трех томах, которую вчера представили в Силламяэ и в Нарве ее авторы, члены Русского академического общества Эстонии. Многие герои книги, работавшие в Эстонии почти век назад, сейчас малоизвестны, хотя они играли заметную роль в создании эстонского государства, в искусстве и науке страны.
“Русский след…” - это сборник статей различных авторов. Так, в третий том статьи о выдающихся жителях Эстонии написали 17 человек самых разных специальностей - от искусствоведа до горного инженера. Первый том вышел еще в 2016 году, второй в 2017 году, и третий, о котором, в основном, и рассказывали на презентациях в Нарве и Силламяэ, в конце прошлого года. Сейчас готовится перевод всех трех частей на эстонский язык - уже в виде одной книги. Проект поддерживают городские власти Таллинна, а редакционный совет возглавляет экономист Ханон Барабанер.
В книге представлены биографии общественных деятелей, людей искусства, ученых - как современной Эстонии, так и советского периода. Но, пожалуй, больше всего неожиданных открытий во время работы над книгой было сделано о людях времен создания Эстонской Республики.
“Нужно отдать долг тем, кто ушел, - сказал на презентации книги в Нарвской центральной библиотеке Ханон Барабанер. - Очень многие имена просто выпали и из научного оборота, и из памяти”.
Например, несколько эмигрировавших царских генералов и штаб-офицеров участвовали в создании эстонской армии. Среди них генерал и военный историк Алексей Баиов, который преподавал в первых эстонских военных учебных заведениях.
Основы эстонского законодательства в финансовой, банковской, налоговой сфере создавали в том числе юристы, эмигрировавшие после революции из России - выпускники Петербургского, Московского, Киевского университетов.
Так, специалист по государственному и международному праву Федор Корсаков работал над упорядочением законодательных актов в сфере финансов, участвовал в создании Госконтроля. Известный в те годы российский правовед Игорь Тютрюмов работал над гражданским правом Эстонии. Профессор Тартуского Университета Юрий Филиппов также участвовал в создании законодательства молодой еще республики.
Морской офицер Варфоломей Мурашев-Петров создал гидрографическую службу Эстонии и руководил ею 25 лет. В историю становления сланцевой промышленности также вписано немало имен специалистов и предпринимателей из Петербурга.
Авторы проекта по созданию книги особенные надежды возлагают на готовящуюся к выпуску эстоноязычную версию и надеются, что она поможет людям разных культур в Эстонии лучше понимать друг друга.