В становлении Эстонии сто лет назад большую роль сыграли специалисты, эмигрировавшие из России

“Русский след…” - это сборник статей различных авторов. Так, в третий том статьи о выдающихся жителях Эстонии написали 17 человек самых разных специальностей - от искусствоведа до горного инженера. Первый том вышел еще в 2016 году, второй в 2017 году, и третий, о котором, в основном, и рассказывали на презентациях в Нарве и Силламяэ, в конце прошлого года. Сейчас готовится перевод всех трех частей на эстонский язык - уже в виде одной книги. Проект поддерживают городские власти Таллинна, а редакционный совет возглавляет экономист Ханон Барабанер.

В книге представлены биографии общественных деятелей, людей искусства, ученых - как современной Эстонии, так и советского периода. Но, пожалуй, больше всего неожиданных открытий во время работы над книгой было сделано о людях времен создания Эстонской Республики.

“Нужно отдать долг тем, кто ушел, - сказал на презентации книги в Нарвской центральной библиотеке Ханон Барабанер. - Очень многие имена просто выпали и из научного оборота, и из памяти”.

Например, несколько эмигрировавших царских генералов и штаб-офицеров участвовали в создании эстонской армии. Среди них генерал и военный историк Алексей Баиов, который преподавал в первых эстонских военных учебных заведениях.

Основы эстонского законодательства в финансовой, банковской, налоговой сфере создавали в том числе юристы, эмигрировавшие после революции из России - выпускники Петербургского, Московского, Киевского университетов.

Так, специалист по государственному и международному праву Федор Корсаков работал над упорядочением законодательных актов в сфере финансов, участвовал в создании Госконтроля. Известный в те годы российский правовед Игорь Тютрюмов работал над гражданским правом Эстонии. Профессор Тартуского Университета Юрий Филиппов также участвовал в создании законодательства молодой еще республики.

Морской офицер Варфоломей Мурашев-Петров создал гидрографическую службу Эстонии и руководил ею 25 лет. В историю становления сланцевой промышленности также вписано немало имен специалистов и предпринимателей из Петербурга.