Пт, 22.03.2019
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  • Госсуд: решение о высылке из Эстонии грузина, устроившего стрельбу в отеле "Метрополя", следует пересмотреть

Госсуд: решение о высылке из Эстонии грузина, устроившего стрельбу в отеле "Метрополя", следует пересмотреть

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Полиция на месте стрельбы в гостинице "Метрополь"

ФОТО: Sander Ilvest

Государственный суд в пятницу, 22 марта, отменил решение Таллиннского окружного суда, согласно которому устроившего зимой 2017 года стрельбу в столичном отеле "Метрополь" гражданина Грузии следует выслать из страны с последующим 8-летним запретом на въезд.

Коллегия Государственного суда по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу адвоката проживающего в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительства гражданина Грузии Пааты Сахокия, не изменила назначенное ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако дополнительное наказание в виде депортации с установлением 8-летнего запрета на въезд Госсуд счел неоправданным, пишет rus.err.ee. В этой части решение Таллиннского окружного суда было отменено и направлено на повторное рассмотрение в суд второй инстанции.

Таллиннский окружной суд 10 сентября 2018 года ужесточил наказание гражданину Грузии Паате Сахокия, который в феврале 2017 года устроил стрельбу в столичном отеле "Метрополь".

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