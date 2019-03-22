Госсуд: решение о высылке из Эстонии грузина, устроившего стрельбу в отеле "Метрополя", следует пересмотреть

Коллегия Государственного суда по уголовным делам, рассмотрев кассационную жалобу адвоката проживающего в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительства гражданина Грузии Пааты Сахокия, не изменила назначенное ему наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако дополнительное наказание в виде депортации с установлением 8-летнего запрета на въезд Госсуд счел неоправданным, пишет rus.err.ee. В этой части решение Таллиннского окружного суда было отменено и направлено на повторное рассмотрение в суд второй инстанции.