А давайте погубим детей!

отличный профессионал (начинал на этой фабрике еще при СССР молодым инженером, потом спас ее от развала и разграбления, многие члены его команды – друзья с тех еще времен: не переругались, друг друга не поубивали).

И жена у него с тех времен, Олигарх ее на юную модель не променял. Но и она как модель: красивая, стройная, ухоженная. Фотография жены стоит на столе в его кабинете, рядом – снимки дочери и сына, у обоих уже свои семьи и дети. Внуки кудрявы и нарядны. Сам Олигарх тоже мужчина хоть куда: приятной наружности, образованный, интеллигентный, прекрасно воспитанный интеллигентными родителями еще той, старой закалки. И денег у него куры не клюют. И там у него дом, и сям у него вилла, и там он побывал, и здесь. И спонсирует культурные мероприятия, и жертвует на благотворительность. Песня, а не Олигарх.

Мы очень мило побеседовали, а под конец стали его фотографировать: на фоне окна, на фоне макета предприятия, на фоне образцов продукции, у фикуса, у пальмы, за столом, у стола – ну, как водится. И все время Олигарх был серьезным, а хотелось, чтобы он улыбнулся. И так уговариваем, и эдак, а у него не получается. И тут я не выдержала. «Да в чем дело? – говорю. – А ну улыбнитесь немедленно!» Улыбнулся, но криво, как-то вымученно. Я не отвязывалась: «Шире! Веселее! Да вспомните, наконец, что вы – счастливый человек!» И тут Олигарх выдал: «Я? Нет, не счастливый!» Причем, в отличие от улыбки, это у него вырвалось настолько искренне, он произнес это с таким непередаваемым выражением, что захотелось обнять его, погладить по головушке и спросить: «Ну что у тебя случилось?»

Успешен этот человек? Да. Счастлив? Нет. Хотя казалось бы… Чего ему не хватает? Что не так? На его месте хотели бы оказаться многие. Но согласились бы они на это, зная, что он несчастлив? Вполне вероятно, что кто-то бы и согласился. Может, потому, что в счастье не нуждается. Или просто не поверил бы ему. Но те, кто слышал, как он это сказал, поверили.