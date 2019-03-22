Галерея: продуманная до мелочей квартира для испанской семьи

Необходимо было создать уютный и комфортный интерьер для семьи с детьми. Грамотное зонирование и планировка привели к тому, что в доме задействован каждый сантиметр. Дизайнер отлично продумал системы хранения, и речь идет даже не о больших шкафах, а о многочисленных полочках, которые одновременно помогают содержать дом в порядке и украшают пространство. В детской сделали кровать с вторым спальным местом, которое выдвигается снизу, а рабочий стол для экономии места прикрутили к стене. Еще одну рабочую консоль, уже для взрослых, разместили в столовой, но сделали это максимально органично – стол с ящиками ничуть не режет глаза. Великолепно продуманный интерьер!