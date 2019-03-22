Новым гендиректором RIA назначен Маргус Ноормаа

"Хочу сформировать RIA как своеобразный общегосударственный центр компетенции – центр, в котором государственные учреждения могут получить совет и помощь и возможности которого позволят максимально эффективно использовать национальные ИТ-разработки. Как э-государство мы уже практически впереди всего мира, но естественно, мы должны продолжать развитие э-государства, чтобы удержаться в авангарде", - рассказал о своем виденье развития департамента новый глава RIAв пресс-релизе.