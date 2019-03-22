Новым гендиректором RIA назначен Маргус Ноормаа

Министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммист в пятницу назначил новым генеральным директором департамента государственных инфосистем RIA Маргуса Ноормаа, который приступит к своим обязанностям в конце апреля.
"Хочу сформировать RIA как своеобразный общегосударственный центр компетенции – центр, в котором государственные учреждения могут получить совет и помощь и возможности которого позволят максимально эффективно использовать национальные ИТ-разработки. Как э-государство мы уже практически впереди всего мира, но естественно, мы должны продолжать развитие э-государства, чтобы удержаться в авангарде", - рассказал о своем виденье развития департамента новый глава RIAв пресс-релизе.
Сейчас Ноормаа работает директором центра инфотехнологий и логистики Министерства финансов, отвечая за развитие инфокоммуникационных технологий министерства и подведомственной ему сферы.