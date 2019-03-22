Владимир Архипов: сейчас надо больше переживать избирателям EKRE, а не избирателям Центристской партии

«Насчет кампании Кальюлайда могу сказать только то, что каждый член партии выполняет свои предвыборные обещания, выражает свои взгляды так, как умеет. Кальюлайд очень хорошо умеет выражать свои взгляды вот таким образом и это у него хорошо получается, поскольку он пиарщик. Это его право», - прокомментировал запуск кампании Раймонда Кальюлайда центрист Владимир Архипов.

«Что касается самих переговоров с EKRE, я уже не раз заявлял, что против них, но в то же время правление и руководитель партии большинством голосов приняли это решение и как член партии, конечно, я могу выражать свое мнение, но согласен с тем, что переговоры сейчас проходят и от этого уже не уйти, - говорит Архипов. - Тем более, если отбросить эмоциональную составляющую, сейчас надо больше переживать избирателям EKRE, а не избирателям Центристской партии, поскольку в переговорах с центристами как раз представители EKRE отказываются от своих предвыборных обещаний. Например, от уменьшения налога с оборота, запрета на финансирование абортов, миграционной политики, выхода из ЕС и НАТО. В таких вопросах они шаг за шагом сдают свои позиции».

Он отметил, что центристы сейчас от своих основных обещаний не отказываются. «Камнем преткновения для всех является обучение на русском языке и, если переговорщики наши от этого не отступят, выиграют центристы и наши избиратели, а не EKRE и их избиратели», - сказал Архипов.