В Астане прошли задержания протестующих против переименования столицы в Нурсултан

РИА «Новости» уточняет, что задержания начались после того, как собравшиеся начали заявлять политические требования на камеры журналистам. Участники требовали проведения демократических реформ, а также протестовали против планируемого переименования Астаны в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, передает NEWSru.

Перед началом митинга на месте его проведения появилась группа молодых людей, которые начали петь и танцевать, заявляя, что они празднуют Навруз (Наурыз, День весеннего равноденствия), несмотря на то, что место, выбранное для акции оппозиции, не является традиционным для праздничных гуляний. Они также мешали работе журналистов, закрывая руками объективы видеокамер и фотоаппаратов, требуя «показывать только позитив».

«Настоящее время» отмечает, что в Астане задержали около десяти человек, включая репортера портала Светлану Глушкову. Полицейский объяснил задержание тем, что на Глушкову поступило заявление от некой женщины. Еще несколько человек задержали в Чимкенте (Шымкенте).

В Алма-Ате задержания активистов прошли в районе пересечения улиц Панфилова и Гоголя. Собравшиеся, среди прочего, заявляли о несогласии с переименованием столицы, которое, по их словам, проводится без учета мнения граждан страны. Одна из участниц митинга обратила внимание на то, что власти оставили без ответа просьбу инициативной группы присвоить местной ледовой арене имя погибшего прославленного фигуриста Дениса Тена, тогда как смена имени столицы «проходит в рекордные сроки, несмотря на то, что многие не согласны с этим».

На портале GoPetition появилась петиция против переименования столицы, адресованная новому главе государства Касым-Жомарту Токаеву, парламенту республики и членам крупнейшей пропрезидентской партии «Нур-Отан».

Авторы петиции обращают внимание на то, что переименование столицы - это важный вопрос, требующий всенародного обсуждения путем референдума. Однако правительство не сочло нужным провести такое обсуждение. Кроме того, переименование столицы означает огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договорах, что выглядит довольно странно в условиях недостаточного финансирования многих областей жизни.

Само же название «Астана» является брендом, который сформировался с начала переноса столицы и только с недавнего времени стал узнаваем на международной арене, говорится в обращении. Поэтому авторы петиции требуют не переименовывать столицу до легитимного обсуждения этого вопроса с жителями республики. Петицию подписали около 42,5 тысячи человек.

19 марта первый президент республики Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства после почти 20 лет на этом посту. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.