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Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ за 20 лет

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Tampa Bay Lightning right wing Nikita Kucherov, of Russia, celebrates his goal against the New Jersey Devils during the first period of Game 4 of an NHL first-round hockey playoff series Wednesday, April 18, 2018, in Newark, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

ФОТО: Julio Cortez/AP

Российский нападающий клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 120-е очко в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение 20-летней давности.

В матче против «Каролины Харрикейнз» форвард отметился результативной передачей и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3. Таким образом, на счету Кучерова стало 120 очков по системе «гол плюс пас» (37 голов и 83 передачи) в 75 матчах чемпионата.

В последний раз такое количество баллов набирал нападающий Яромир Ягр в сезоне-1998/99. Тогда ему также понадобилось 75 матчей.

Кроме этого достижения Кучеров может улучшить рекорд собственно российских хоккеистов в НХЛ - 127 очков, которые в сезоне 1992-93 набрал выступавший за "Баффало" Александр Могильный.

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