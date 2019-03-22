Совет ООН по правам человека осудил действия Израиля в Газе

Резолюция Совета, принятая в пятницу, 22 марта, основывается на заключении следственной комиссии ООН, которая пришла к выводу, что Израиль, возможно, совершил военные преступления и преступления против человечности, убив 189 и ранив более 6100 палестинцев в ходе разгона еженедельных протестов в секторе Газа в 2018 году.

"Применение силы против гражданских лиц - это серьезное дело, которому нельзя потворствовать", - прокомментировал выводы комиссии ООН представитель Палестинской автономии Ибрахим Храиси. Он напомнил о том, что жертвами разгона палестинских акций протеста в Газе стали также 35 палестинских детей, два журналиста и медицинские работники.

Угроза со стороны палестинских боевиков

В то же время представитель Израиля в Совете ООН по правам человека Авива Раз Шехтер осудила очевидное свидетельство предвзятости против Израиля в докладе следственной комиссии ООН, пишет DW.com. Она обвинила членов Совета в игнорировании весьма реальной угрозы, с которой сталкиваются 70 тысяч израильских граждан, живущих вдоль границы с сектором Газа, которые страдают от ракетных обстрелов, устраиваемых боевиками палестинского радикального движения ХАМАС.