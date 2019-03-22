Ошибка в дизайне интерьера может больно ударить по кошельку

Представьте себе ситуацию: вы собираетесь посмотреть одну из продающихся квартир, и первое, что вы видите, когда входите в нее, это нарисованный на стене слоган «Живи, смейся, люби!» Возможно, вам это придется по вкусу. Но в равной степени возможно, что вы тут же отметите первую проблему этой квартиры: вам придется в случае покупки красить стены.

Портал об интерьере Apartment Therapy пишет, что такие современные тенденции, как цветная кухонная мебель, мотивационные постеры, плакаты с цитатами и наклейками на стенах, очень скользкий путь дизайна. Вам это может очень нравиться как собственнику, но вряд ли это же понравится вам как потенциальному покупателю. Вот почему всегда безопаснее выбирать классический стиль интерьера, особенно если вы знаете, что рано или поздно вы будете его продавать.

Конечно, плакат на стене, вероятно, не помешает продаже, но есть вещи, которые сложнее изменить. Например, кухонная мебель необычного цвета мало кому придется по вкусу. Бывает и так, что покупатель поставил цель найти квартиру, которая не потребует каких-либо изменений до переезда, поэтому вряд ли выберет квартиру со стенами, испещренными цитатами и слоганами.

«Любое решение интерьера, которое поражает воображение и которое при этом трудно изменить, должно быть тщательно продумано заранее», - говорит маклер Эд Дево. Он приводит в пример дом, который очень понравился клиенту, но не был куплен, потому что на стене была роспись, изображающая тосканский пейзаж.

Трудно продать и жилища с тематическим дизайном. Например, не совсем логично создавать интерьер с морской тематикой, если дом находится вдали от моря, считает маклер Сара Маквайр.