Шикарный прокат Загитовой принес фигуристке золото чемпионата мира

Вначале невесть откуда взявшаяся американка Брэди Теннел набрала сумму 213, 47 баллов надолго захватив лидерство, но в последних двух разминках начали соревноваться по-настоящему топы фигурного катания, любая из которых могла завоевать в плотной таблице, если не золото, то медаль точно. Правда, американку не смогла превзойти София Самодурова из России, которая работала старательно, но какого-то супершика в прокате чемпионки Европы не наблюдалось. Лидерство у Теннел отобрала Сатоко Мияхара из Японии, но ее поул продержался ровно до конца выступления Рико Кихиры, которая не справилась ни с нервами ни с прыжками, упала на втором акеселе, набрав в итоге сумму чуть выше 223 баллов.