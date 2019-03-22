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Шикарный прокат Загитовой принес фигуристке золото чемпионата мира

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ISU World Figure Skating Championships - Saitama Super Arena, Saitama, Japan - March 22, 2019. Russia's Alina Zagitova in action during the Ladies Free Skating. REUTERS/Issei Kato

ФОТО: ISSEI KATO / REUTERS

Дико напряженной получилась произвольная программа у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию.

Вначале невесть откуда взявшаяся американка Брэди Теннел набрала сумму 213, 47 баллов надолго захватив лидерство, но в последних двух разминках начали соревноваться по-настоящему топы фигурного катания, любая из которых могла завоевать в плотной таблице, если не золото, то медаль точно. Правда, американку не смогла превзойти София Самодурова из России, которая работала старательно, но какого-то супершика в прокате чемпионки Европы не наблюдалось. Лидерство у Теннел отобрала Сатоко Мияхара из Японии, но ее поул продержался ровно до конца выступления Рико Кихиры, которая не справилась ни с нервами ни с прыжками, упала на втором акеселе, набрав в итоге сумму чуть выше 223 баллов.

Далее на лед вышла Евгения Медведева, которая бя нестабильна весь сезон, но на самый решающий старт Евгения смогла собраться и откатала всего с одной помаркой поередив Кихиру на 0,21 балла.

Сумела справится с нервами и Алина Загитова, которая имела проблемы с произвольной программой на протяжении всего сезона, но в Японии прокат был выполнен настолько чисто, что судьи наградили Алину бонусными баллами. Итог Загитовой - 237,50 баллов.

Хватит ли такой суммы должно было дать ответ выступление казахстанской фигуристки Элизабет Турсенбаевой. Казашка великолепно начала программу, прыгнув четверной сальхов, но смазала каскад прыжков и в итоге стала второй. Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль.

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