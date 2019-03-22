Число пьяных водителей за рулем в Эстонии остается стабильно высоким, повышение алкогольного акциза на этот показатель положительного влияния не оказало.
В последние десять лет сотрудники полиции проверяли в среднем по 700 000 водителей в год, и ежегодно год приблизительно у 8000 из проверенных выявляли опьянение, пишет rus.err.ee.
В 2019 году с участием пьяных водителей произошло 93 ДТП, или на десять аварий больше, чем в аналогичный период прошлого года.
По словам ведущего специалиста отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмера Тикерпе, поскольку большая часть производств еще не закончена, пока нельзя точно сказать, сколько из этих 13 случаев произошли по вине пьяных водителей.
Тикерпе отметил, что повышение акциза не сильно исправило ситуацию в дорожном движении: "Число пьяных водителей за рулем с 2009 по 2018 год остается стабильным, где-то 6000-8000 человек в год".