Число пьяных водителей за рулем в Эстонии остается стабильно высоким

В последние десять лет сотрудники полиции проверяли в среднем по 700 000 водителей в год, и ежегодно год приблизительно у 8000 из проверенных выявляли опьянение, пишет rus.err.ee.

В 2019 году с участием пьяных водителей произошло 93 ДТП, или на десять аварий больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам ведущего специалиста отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмера Тикерпе, поскольку большая часть производств еще не закончена, пока нельзя точно сказать, сколько из этих 13 случаев произошли по вине пьяных водителей.