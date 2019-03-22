Кто уйдет следующим?

Промышленность в Эстонии может работать и без работников

Самой важной экономической новостью этой недели стало объявление крупного биржевого предприятия о прекращении производства в Эстонии, что повлечет за собой сокращение многих работников. Новость с человеческой точки зрения довольно мрачная, однако здесь есть и позитивный момент - штаб-квартира компании и ее высокооплачиваемые рабочие места в области разработки продуктов, маркетинга и тому подобного останутся в Эстонии. В нынешней экономической среде подобный шаг ничуть не удивляет, и, конечно же, это далеко не редкость. Точно так же крупный зарубежный производитель кабелей объявил весной 2016 года о прекращении производства в Эстонии, но, несмотря на отсутствие патриотических причин, они тоже решили оставить в Эстонии часть деятельности, направленной на поддержание бизнеса.

В 2016 году масштабные сокращения вызвали волну негодования в прессе и вынудили многих задаться вопросом, неужели с экономикой Эстонии действительно что-то не так. На этот раз заголовки были более сдержанными, и даже в какой-то степени позитивными. Трудно сказать, связано ли это с тем, что на этот раз речь идет не о зарубежном инвесторе, а о компании, основанной на отечественном капитале, или же люди свыклись с угасанием отрасли швейной промышленности. В то же время ясно, что последний случай вовсе не является исключением, и, если мы хотим и дальше наблюдать 7-8-процентный рост заработной платы, в будущем сокращений может быть еще больше.

Как изменился рынок труда Эстонии за последнее десятилетие?

Рассматривая тенденции на рынке труда в течение длительного периода времени, становится ясно, что изменения острее всего коснулись именно швейной промышленности. К примеру, в 2008 году швейная промышленность была одной из крупнейших отраслей по численности работников, где трудились 11 400 человек. К 2018 году число работников в этой отрасли сократилось на 4700 человек, в то время как число работающих в Эстонии в целом, напротив, увеличилось. За последнее десятилетие сокращение занятости в целом затронуло промышленность – в 2018 году в обрабатывающей промышленности было занято примерно на 10 000 человек меньше, чем десять лет назад. Аналогично сокращению численности работников швейной промышленности, сократилось и количество занятых в пищевой промышленности, примерно на 4400 человек. Последнее, по всей видимости, связано с повышением эффективности и автоматизацией. В аналогичной швейной промышленности — текстильной отрасли — за десять лет занятость сократилась на 3600 человек.