Кто уйдет следующим?
22 марта 2019, 14:37
Быстрый рост заработной платы в последние годы заставляет компании реструктурировать свою коммерческую деятельность, и сейчас для этого самое подходящее время. В первую очередь с рынка исчезают низкооплачиваемые рабочие места, при этом уровень заработной платы новых рабочих мест выше, чем в среднем по Эстонии.
Промышленность в Эстонии может работать и без работников
Самой важной экономической новостью этой недели стало объявление крупного биржевого предприятия о прекращении производства в Эстонии, что повлечет за собой сокращение многих работников. Новость с человеческой точки зрения довольно мрачная, однако здесь есть и позитивный момент - штаб-квартира компании и ее высокооплачиваемые рабочие места в области разработки продуктов, маркетинга и тому подобного останутся в Эстонии. В нынешней экономической среде подобный шаг ничуть не удивляет, и, конечно же, это далеко не редкость. Точно так же крупный зарубежный производитель кабелей объявил весной 2016 года о прекращении производства в Эстонии, но, несмотря на отсутствие патриотических причин, они тоже решили оставить в Эстонии часть деятельности, направленной на поддержание бизнеса.
В 2016 году масштабные сокращения вызвали волну негодования в прессе и вынудили многих задаться вопросом, неужели с экономикой Эстонии действительно что-то не так. На этот раз заголовки были более сдержанными, и даже в какой-то степени позитивными. Трудно сказать, связано ли это с тем, что на этот раз речь идет не о зарубежном инвесторе, а о компании, основанной на отечественном капитале, или же люди свыклись с угасанием отрасли швейной промышленности. В то же время ясно, что последний случай вовсе не является исключением, и, если мы хотим и дальше наблюдать 7-8-процентный рост заработной платы, в будущем сокращений может быть еще больше.
Как изменился рынок труда Эстонии за последнее десятилетие?
Рассматривая тенденции на рынке труда в течение длительного периода времени, становится ясно, что изменения острее всего коснулись именно швейной промышленности. К примеру, в 2008 году швейная промышленность была одной из крупнейших отраслей по численности работников, где трудились 11 400 человек. К 2018 году число работников в этой отрасли сократилось на 4700 человек, в то время как число работающих в Эстонии в целом, напротив, увеличилось. За последнее десятилетие сокращение занятости в целом затронуло промышленность – в 2018 году в обрабатывающей промышленности было занято примерно на 10 000 человек меньше, чем десять лет назад. Аналогично сокращению численности работников швейной промышленности, сократилось и количество занятых в пищевой промышленности, примерно на 4400 человек. Последнее, по всей видимости, связано с повышением эффективности и автоматизацией. В аналогичной швейной промышленности — текстильной отрасли — за десять лет занятость сократилась на 3600 человек.
В то же время обрабатывающая промышленность занимает не первое место по количеству снижения занятости – в период 2008-2018 гг. занятость в строительном секторе сократилась на целых 22 000 человек. Здесь можно было бы посетовать — так ведь то был 2008 год, год строительного бума, однако с точки зрения объемов строительства 2018 год для строительства более печален, чем период 2007-2008 годов. Поскольку строительный сектор традиционно считается областью, где за последние несколько десятилетий технический прогресс так и не смог повысить производительность, то Эстония, похоже, сделала большой шаг вперед в этой области.
Положительным моментом является то, что нельзя упустить из виду увеличение занятости более чем на 14 000 сотрудников в сфере информационных технологий. Если мы потеряли почти 5000 рабочих мест в швейной промышленности, где средняя заработная плата (на предприятиях с 50 и более сотрудниками) ограничивалась в прошлом году 776 евро, то мы получили 14 000 рабочих мест в области, где средняя заработная плата в 2018 году составляла 2900 евро – неплохая сделка с макроэкономической точки зрения. К сожалению, вполне вероятно, что за последние 10 лет лишь немногие смогли перейти из швейной промышленности в ИТ-сектор. Тем более важно, чтобы государство оказывало поддержку в переподготовке людей.
Кто следующий?
Изменения неизбежно поднимают вопрос о том, кто же следующий? И здесь предсказать дальнейший ход событий поможет добавленная стоимость и уровень заработной платы на одного сотрудника в компании. Говоря о промышленном секторе, то судя по квартальной статистике за 2018 год, средние затраты на рабочую силу и добавленную стоимость на одного работника являются самыми низкими в тех же секторах, где занятость и так уже сократилась: в швейной, кожевенной, текстильной и пищевой промышленности.
Ниже среднего показателя по обрабатывающей промышленности в целом остаются показатели мебельной промышленности, хотя некоторые считают, что именно эта отрасль является средством для повышения ценности эстонской древесины. Безусловно, структурные изменения не ограничиваются одним лишь промышленным сектором, и, например, стремительное развитие электронной коммерции может вскоре привести к сокращению числа работников в оптовой и розничной торговле — отраслях, которые являются очень важными сточки зрения занятости в целом.