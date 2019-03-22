Картина дня: неожиданный бюджетный минус, реакция на предложение Кальюлайда и рейтинги партий

Неожиданный бюджетный минус сдует со стола часть предвыборных обещаний

Раздающей дорогостоящие обещания новой коалиции, скорее придется экономить. Читать далее...

Доставка пенсий и пособий на дом подорожает

С 1 апреля доставка на дом пенсий, пособий и компенсаций подорожает с прежних 7,70 до 8,10 евро. Читать далее...

Евросоюз согласился на просьбу Великобритании отложить Брекзит

Саммит ЕС согласился перенести дату Брекзита в ответ на соответствующую просьбу Лондона. К такому решению главы государств и правительств стран ЕС пришли после почти восьми часов заседания, которое закончилось поздно вечером 21 марта. Читать далее...

Ратас: призываю политиков из EKRE хорошенько подумать

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри ратас заявил, что пора положить конец обвинениям в адрес врачей и женщин по поводу абортов. Читать далее...

Осиновский: по всем принципиальным вопросам мы никогда не предавали, а в политике это важно

Разочарованные в центристах русскоязычные избиратели могут начать поддерживать социал-демократов, в этом убежден председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Читать далее...

Рейтинг партий: популярность реформистов выросла, центристы утратили поддержку

Если бы новые парламентские выборы состоялись на следующей неделе, то их снова выиграла бы Партия реформ – об этом свидетельствуют результаты свежего опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу ERR. Читать далее...

Первоначальные результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты

Компания Forensic Risk Alliance предоставила первоначальные результаты внешнего аудита, заказанного банком Swedbank для расследования подозрений в причастности к крупномасштабному отмыванию денег, выдвинутых шведскими СМИ. Читать далее...

Вадим Белобровцев: я против коалиции с EKRE, но инициатива Кальюлайда мне непонятна

Вчера центрист Раймонд Кальюранд запустил кампанию, цель которой - призвать Михаила Кылварта, Яну Тоом и других представителей т.н. русского крыла Центристской партии еще раз взвесить, какие у них имеются возможности, чтобы остановить восхождение EKRE к вершинам власти. Вадим Белобровцев, которому также адресовано послание Кальюлайда, в комментарии Rus.Postimees отметил, что призыв для него остался непонятным и инициатива его однопартийца скорее напоминает саморекламу. Читать далее...

Владимир Архипов: сейчас надо больше переживать избирателям EKRE, а не избирателям Центристской партии

Раймонд Кальюранд запустил кампанию, цель которой - призвать Михаила Кылварта, Яну Тоом и других представителей т.н. русского крыла Центристской партии еще раз взвесить, какие у них имеются возможности, чтобы остановить восхождение EKRE к вершинам власти. Мэр Маарду, центрист Владимир Архипов, которому также адресовано это послание, сказал Rus.Postimees, что Кальюлайд имеет право выражать свои взгляды и таким образом, но на самом деле избирателям центристов сейчас не о чем беспокоиться. Читать далее...

Госсуд: решение о высылке из Эстонии грузина, устроившего стрельбу в отеле "Метрополь", следует пересмотреть

Государственный суд в пятницу, 22 марта, отменил решение Таллиннского окружного суда, согласно которому устроившего зимой 2017 года стрельбу в столичном отеле "Метрополь" гражданина Грузии следует выслать из страны с последующим восьмилетним запретом на въезд. Читать далее...

Эстонец, который приплыл в Великобританию на набитой кокаином яхте, признан виновным