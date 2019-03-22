Водители Эстонии взвыли: рынок труда штурмуют украинцы

За последние четыре года из-за пределов Европейского Союза в Эстонию число легально прибывших на работу профессиональных водителей утроилось, говорят данные Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков (ERAA), которая выдает необходимые для работы в Эстонии водителями удостоверения на право вождения.

«Ходатайство и выдача удостоверений на право вождения в последние годы стремительно выросли, в 2016 году выдали 225 удостоверений, в 2017 году – 424 удостоверения и в 2018 году – 666 удостоверений», - сказал Postimees руководитель ERAA Эрмо Перолайнен.

Причем, этот рост касается только тех водителей, которые работают в грузоперевозках, к этому еще надо добавить таксофирмы.

По состоянию на конец прошлого года в Эстонии официально с удостоверениями на право вождения в занимающихся грузоперевозками предприятиях работали 1046 иностранцев, среди которых было 627 гражданина Украины, 189 гражданина Белоруссии и 137 водителя из России. В меньшем количестве есть и граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

Если посмотреть на собранные Департаментом полиции и погранохраны данные того, сколько только за три месяца этого года было принято решений о краткосрочном праве на работу профессиональным водителем, то увидим, что эта цифра на сегодняшний день уже 323, а вместе с прошлыми годами общее число решений составляет 6416.

«Если посмотреть на основную деятельность работодателя, то эти 323 человека в основном являются водителями грузовиков. В Эстонии также работают иностранные таксисты, но, как правило, они прибыли сюда на основании иных видов миграции и используют в том числе и свое право на работу», - сказала пресс-секретарь полиции Туули Хярсон.

Решения полиции в 2019 году (водитель/водитель грузовика):

Гражданство Всего

Украина 177

Республика Беларусь 72

Россия 59

Грузия 4

Молдавия 4

Узбекистан 3

Казахстан 2

Армения 1

Израиль 1

Всего 323

В этом году вновь на первом месте с 177 решениями граждане Украины, следом идут 72 решения в отношении граждан Белоруссии, 59 – России, а дальше уже идут Грузия, Молдавия и Узбекистан.

Нехватка водителей

Почему эстонские предприятия массово берут на работу водителей из этих стран? Выясняется, что речь идет о нехватке рабочей силы.

«Несомненно, основной причиной привлечения профессиональных водителей из других стран является нехватка водителей», - сказал директор Союза автотранспортных предприятий Виллем Тори.

«Что касается зарплаты, то за работу внутри страны водителю должны платить минимум установленную общим трудовым договором минимальную заработную плату, которая на данный момент еще 620 евро, а с 1 мая будет 950 евро», - сказал Тори, добавляя, что это требование не действует на занимающихся международными перевозками водителей.

«Как через агентства ищут водителей, у нас нет данных», - сказал Тори.

Выясняется, что украинская дешевая рабочая сила вызывает недовольство эстонских водителей такси, зарплаты которых сбиваются. По некоторой информации, активнее всего водителей с Украины нанимает российское приложение Yandex.Taxi. Само предприятие никак не прокомментировало запрос Postimees. Без ответа остался и запрос фирме Bolt.