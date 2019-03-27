«Красная секунда»: почему на шоссе происходят ДТП с участием пешеходов

В этом выпуске передача «Красная секунда», основываясь на примерах из реальной жизни, напомнит участникам движения, что по шоссе также могут ходить и люди — включая школьников, которые могут выходить из автобуса или спешить на него. К сожалению, водители на умеют в достаточной мере учитывать данные обстоятельства.