«Красная секунда»: почему на шоссе происходят ДТП с участием пешеходов
Аварии с участием пешеходов происходят не только в черте города, но и на шоссе, где из-за более высоких скоростей последствия ДТП бывают куда серьезнее.
В этом выпуске передача «Красная секунда», основываясь на примерах из реальной жизни, напомнит участникам движения, что по шоссе также могут ходить и люди — включая школьников, которые могут выходить из автобуса или спешить на него. К сожалению, водители на умеют в достаточной мере учитывать данные обстоятельства.
Эксперты вместе с ведущим рассмотрят самые распространенные ошибки как пешеходов, так и водителей, которые нередко приводят к серьезным авариям.
Смотрите очередной выпуск передачи «Красная секунда» сегодня в 20.30 на портале Rus.Postimees с русской озвучкой!