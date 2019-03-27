Ср, 27.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

«Красная секунда»: почему на шоссе происходят ДТП с участием пешеходов
Смотрите новый выпуск в 20.30!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Аварии с участием пешеходов происходят не только в черте города, но и на шоссе, где из-за более высоких скоростей последствия ДТП бывают куда серьезнее.

В этом выпуске передача «Красная секунда», основываясь на примерах из реальной жизни, напомнит участникам движения, что по шоссе также могут ходить и люди — включая школьников, которые могут выходить из автобуса или спешить на него. К сожалению, водители на умеют в достаточной мере учитывать данные обстоятельства.

Эксперты вместе с ведущим рассмотрят самые распространенные ошибки как пешеходов, так и водителей, которые нередко приводят к серьезным авариям.

Смотрите очередной выпуск передачи «Красная секунда» сегодня в 20.30 на портале Rus.Postimees с русской озвучкой!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ