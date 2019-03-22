Пт, 22.03.2019
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Прокуратура передала в суд дело бывшего вице-мэра Тарту

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Бывший вице-мэр Тарту Каяр Лембер.

ФОТО: Margus Ansu

Лыунаская окружная прокуратура предъявила предпринимателю в секторе строительства Яаго Роосманну, бывшему вице-мэру Тарту Каяру Лемберу и еще шести лицам, а также восьми коммерческим объединениям обвинения в содействии мошенничеству. Лембера прокуратура обвиняет еще и в нарушении принципа ограничения на деятельность, во взяточничестве, а также в подкупе одного человека.

В соответствии с обвинением, обвиняемые в период с 2006 по 2015 годы совместно с Роосманном нечестным путем оформили ходатайства о пособиях от Фонда развития предпринимательства (EAS) и от Департамента регистров и информации сельского хозяйства (PRIA), чтобы тем самым содействовать экономической деятельности разных лиц и коммерческих объединений, либо с тем, чтобы получить возможность использования пособия не по назначению. В общей сложности обвиняемые сумели получить пособия 36 раз для 10 объектов на общую сумму в 1,8 млн евро.

Для обеспечения замещения конфискации имущества, добытого преступным путем, по ходатайству прокуратуры арестованы десять объектов недвижимости и прочее имущество на общую сумму почти в 1,5 млн евро.

Уголовное дело расследовало бюро по раскрытию экономических преступлений Центральной криминальной полиции, расследованием руководила Лыунаская окружная прокуратура.

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